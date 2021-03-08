COVID, IN SICILIA 515 NUOVI CASI E 19 MORTI, SUPERATI I 100.000 MORTI IN ITALIA.
Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 515 e il totale da inizio epidemia sale così a 156.903.I tamponi effettuati nell...
Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 515 e il totale da inizio epidemia sale così a 156.903.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 19.196 (si contano anche i tamponi rapidi).
Attualmente positive sono 15.399 persone. Diciannove nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 4.254.
I guariti ammontano invece a 137.250, 1.817 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 669 pazienti sono ricoverati con sintomi, 120 persone sono in terapia intensiva (-3).
BOLLETTINO SICILIA 7 MARZO:
TOTALE CASI: 156.388 (+576)
DECEDUTI: 4.235 (+12)
GUARITI: 135.433 (+3.572)
TAMPONI: 22.141 (-4.095)
• % POSITIVI / TAMPONI: 2,6%
• % POS. / CASI TESTATI: 12,81%
• CASI TESTATI: 4.495
Terapie intensive: 123 (+2)
Ricoveri: 657 (-5)
ATTUALI POSITIVI: 16.719 (-3.008)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 13.902 contagiati
• 318 morti
• 13.893 guariti
+95 terapie intensive | +687 ricoveri
184.684 tamponi
Tasso di positività: 7,5% (-0,1%)
5.417.678 dosi di vaccino somministrate in totale