COVID, IN SICILIA 515 NUOVI CASI E 19 MORTI, SUPERATI I 100.000 MORTI IN ITALIA.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 515 e il totale da inizio epidemia sale così a 156.903.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 19.196 (si contano anche i tamponi rapidi).

Attualmente positive sono 15.399 persone. Diciannove nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 4.254.

I guariti ammontano invece a 137.250, 1.817 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 669 pazienti sono ricoverati con sintomi, 120 persone sono in terapia intensiva (-3).

BOLLETTINO SICILIA 7 MARZO:

TOTALE CASI: 156.388 (+576)

DECEDUTI: 4.235 (+12)

GUARITI: 135.433 (+3.572)

TAMPONI: 22.141 (-4.095)

• % POSITIVI / TAMPONI: 2,6%

• % POS. / CASI TESTATI: 12,81%

• CASI TESTATI: 4.495

Terapie intensive: 123 (+2)

Ricoveri: 657 (-5)

ATTUALI POSITIVI: 16.719 (-3.008)

DATI ITALIA

⁣ Coronavirus, bollettino di oggi:

• 13.902 contagiati

• 318 morti

• 13.893 guariti

+95 terapie intensive | +687 ricoveri

184.684 tamponi

Tasso di positività: 7,5% (-0,1%)

5.417.678 dosi di vaccino somministrate in totale