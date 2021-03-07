COVID: IN SICILIA 567 NUOVI CASI, 12 MORTI

Sono 576 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 22.141 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,6%, più alto a ieri. La regione è decima nel contagio giornaliero di oggi.Le vittime s...

Sono 576 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 22.141 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,6%, più alto a ieri. La regione è decima nel contagio giornaliero di oggi.

Le vittime sono state 12 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.235. Il numero degli attuali positivi è di 16.720, con decremento di 3.007 casi rispetto a ieri. I guariti sono 3.571. Negli ospedali i ricoverati sono 780, 3 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 123, due in più. La distribuzione nelle province vede Palermo con 174 casi, Catania, 121, Messina 26, Siracusa 43,Trapani 15, Ragusa 57, Caltanissetta 52, Agrigento 88, Enna 0.

DATO ITALIA

Sono 20.765 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 207 morti, che portano il totale a 99.785 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 271.336 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 7,6%. In terapia intensiva ci sono al momento 2.605 pazienti (+34 da ieri). Nelle ultime 24 ore sono guarite 13.467 persone (2.494.839 da inizio pandemia).