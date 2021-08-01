COVID. IN SICILIA 581 NUOVI POSITIVI (109 SONO A CATANIA) E ZERO MORTI NELLE ULTIME 24ORE.
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17:00 di oggi, domenica 1 agosto.
Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 581 e il totale da inizio epidemia sale così a 243.541.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 9282 (si contano anche quelli rapidi), l'incidenza sale fino al 6,3%.
Attualmente positive sono 11.219 persone. Zero nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia resta 6.047.
I guariti ammontano invece a 226.275, 32 in più rispetto a quanto registrato ieri.
Degli attuali positivi, 295(+20) pazienti sono ricoverati con sintomi, 33 persone sono in terapia intensiva (+2).
Sul fronte del contagio nelle singole province in testa c'è Catania con 109 casi, seguita da Palermo con 106, poi Ragusa con 73, Siracusa con 72, Messina 67, Trapani 62, Caltanissetta 58, Agrigento 34
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 5.321 contagiati
• 5 morti
• 1.250 guariti
+16 terapie intensive | +103 ricoveri
167.761 tamponi
Tasso di positività: 3,2% (+0,7%)
68.628.294 dosi di vaccino somministrate in totale