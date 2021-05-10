COVID: IN SICILIA 589 I NUOVI POSITIVI, 6 I MORTI, I DATI SPINGONO VERSO LA ZONA GIALLA

In Sicilia è cominciata la settimana che potrebbe essere l'ultima da zona arancione.Nell'isola si spera di passare in giallo da lunedì prossimo.Indicazioni potranno venire anche tra due giorni, quando...

In Sicilia è cominciata la settimana che potrebbe essere l'ultima da zona arancione.

Nell'isola si spera di passare in giallo da lunedì prossimo.

Indicazioni potranno venire anche tra due giorni, quando si terrà l'incontro tra Governo e Regioni per verificare la possibilità di una modifica dei parametri che determinano il cambio di colore e in particolare dell'Rt.

L'obiettivo dei governatori sarebbe quello di considerare non più l'indice di diffusione del contagio per la classificazione delle zone ma l'Rt ospedaliero.

In Sicilia i dati spingono l'isola verso la zona gialla: sono 589 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.530 tamponi processati, con una incidenza del 3,0%, in leggero calo rispetto a ieri. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 6 e portano il totale a 5.566. Il numero degli attuali positivi è di 22.230 con un incremento di 85 casi. I guariti oggi sono 498. Negli ospedali i ricoverati sono 1.119, 9 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 131, cinque in meno rispetto a ieri.

La distribuzione tra le province vede Palermo con 252, Catania 112, Messina 46, Siracusa 62, Trapani 20, Ragusa 64, Caltanissetta 28, Agrigento 1, Enna 4.

DATI ITALIA

Sono 5.080 nuovi contagi da coronavirus regione per regione in Italia secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, 10 maggio. Registrati inoltre altri 198 morti. Il totale delle vittime nel Paese sale così a 123.031 da inizio pandemia. Secondo i dati, sono 130mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, l'indice di positività è del 3.9%. 2.158 i ricoverati in terapia intensiva (-34 da ieri), 80 i nuovi ingressi Covid: 15.427 ricoveri ordinari (+20 da ieri). 3.619.586 i guariti in totale (+15.063), 373.670 gli attualmente positivi (-10.184). Questi i casi regione per regione