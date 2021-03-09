COVID: IN SICILIA 595 NUOVI CASI E 18 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 18.00 di oggi, martedì 9 marzo.
Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 595 e il totale da inizio epidemia sale così a 157.498.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 19.196 (si contano anche i tamponi rapidi).
Attualmente positive sono 14.202 (-1.197 rispetto ad ieri) persone. Diciotto nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 4.272.
I guariti ammontano invece a 139.024, 1.774 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 665 pazienti sono ricoverati con sintomi, 112 persone sono in terapia intensiva (-8).
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 45.979 (295)
- Catania: 42.777 (106)
- Messina: 20.197 (44)
- Siracusa: 10.935 (44)
- Trapani: 10.784 (14)
- Ragusa: 8.653 (30)
- Caltanissetta: 7.217 (25)
- Agrigento: 6.466 (36)
- Enna: 4.490 (1)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 19.749 contagiati
• 376 morti
• 12.999 guariti
+56 terapie intensive | +562 ricoveri
345.336 tamponi
Tasso di positività: 5,7% (-1,8%)
5.668.373 dosi di vaccino somministrate in totale