COVID: IN SICILIA 595 NUOVI CASI E 18 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

09 marzo 2021 18:03
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 18.00 di oggi, martedì 9 marzo.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 595 e il totale da inizio epidemia sale così a 157.498.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 19.196 (si contano anche i tamponi rapidi).

Attualmente positive sono 14.202 (-1.197 rispetto ad ieri) persone. Diciotto nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 4.272.

I guariti ammontano invece a 139.024, 1.774 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 665 pazienti sono ricoverati con sintomi, 112 persone sono in terapia intensiva (-8).

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

  • Palermo: 45.979 (295)
  • Catania: 42.777 (106)
  • Messina: 20.197 (44)
  • Siracusa: 10.935 (44)
  • Trapani: 10.784 (14)
  • Ragusa: 8.653 (30)
  • Caltanissetta: 7.217 (25)
  • Agrigento: 6.466 (36)
  • Enna: 4.490 (1)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 19.749 contagiati
• 376 morti
• 12.999 guariti

+56 terapie intensive | +562 ricoveri

345.336 tamponi
Tasso di positività: 5,7% (-1,8%)

5.668.373 dosi di vaccino somministrate in totale

