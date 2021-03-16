COVID, IN SICILIA: 598 POSITIVI E 13 MORTI BOOM DI POSITIVI IN ITALIA.

Sono 598 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nella ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 523. I morti sono stati invece 13 e complessivamente e il totale delle vittime siciliane del virus sa...

Sono 598 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nella ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 523. I morti sono stati invece 13 e complessivamente e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 4.371. E' quanto emerge dal bollettino Covid del 16 marzo del ministro della Salute.

Sono ricoverate complessivamente 838 persone (ieri erano 825), delle quali 113 in terapia intensiva (ieri erano 107) e 725 in area medica (ieri erano 718). I guariti sono stati 565 e dunque il numero degli attuali positivi al virus siciliani è di 14.776 (dei quali 13.938 in isolamento domiciliare).

I tamponi processati sono stati 24.551 e dunque il tasso di positivi alla luce dei nuovi 598 casi è del 2,43% assolutamente stabile.

DATO NELLE PROVINCE.

Palermo: 47.859 casi dall'inizio della pandemia (225 nuovi casi)

Catania: 43.686 (136)

Messina: 20.477 (18)

Siracusa: 11.248 (32)

Trapani: 10.906 (29)

Ragusa: 8.878 (23)

Caltanissetta: 7.492 (36)

Agrigento: 6.829 (63)

Enna: 4.553 (36)

DATI ITALIA

Balzo del numero dei morti per coronavirus nelle ultime 24 ore: 502 contro i precedenti 354. Il totale delle vittime sale così a 103.001. Era dal 26 gennaio che non si superavano i 500 decessi. I nuovi casi sono 20.396 (lunedì erano 15.267). I tamponi effettuati,molecolari e antigenici,sono 369.379 e il tasso di positività scende al 5,5% (era 8,5% il precedente). In aumento anche le terapie intensive, 99 (totale 3.256). I nuovi ricoveri sono 760.