COVID: IN SICILIA 6.099 I NUOVI POSITIVI, 24 I MORTI. A PATERNO' SONO 497 GLI ATTUALI POSITIVI

E' arrivato nella giornata di oggi, 15 Marzo 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione sulla situazione epidemiologica a Paternò

Rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 14 Marzo 2022, c'è una diminuzione dei positivi che scendono a 497 persone attualmente positivi al Covid-19, 5 soggetti in meno rispetto al bollettino emesso precedentemente

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Aumenta invece il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 378 quindi 5 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 15/03/2022

POSITIVI 497 soggetti attualmente positivi (-5 rispetto al 14 Marzo 2022)

OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO

QUARANTENA 378 (+ 5 rispetto al 14Marzo 2022)

DATI SICILIA

Sono 6.099 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 31.025 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 2.516. Il tasso di positività sale al 19,6% ieri era al 14,4%.

L'isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 233.395 con un incremento di 3.293 casi. I guariti sono 3.919 mentre le vittime sono 24 portano il totale dei decessi a 9.767.

Sul fronte ospedaliero sono 941 ricoverati con 16 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 59, sei casi in meno rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1.349 casi, Catania 756, Messina 1.385, Siracusa 702, Trapani 487, Ragusa 662, Caltanissetta 452, Agrigento 1.244, Enna 179.