COVID, IN SICILIA 666 NUOVI CONTAGI E 21 MORTI: CRESCE IL NUMERO DELLE PERSONE IN OSPEDALE

Sono 666 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 15.977 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 4,1%, in forte aumento rispetto a ieri. La regione è nona per numero di...

Sono 666 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 15.977 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 4,1%, in forte aumento rispetto a ieri. La regione è nona per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.451. Il numero degli attuali positivi è di 16.618 con un aumento di 426 casi rispetto a ieri; i guariti sono 219. Negli ospedali i ricoverati sono 906, 30 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 123, due in meno. La distribuzione nelle province vede Palermo con 291 casi, Catania 100, Messina 52, Siracusa 65, Trapani 7, Ragusa 43, Caltanissetta 30, Agrigento 45, Enna 33.

DATI ITALIA

Sono 13.846 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 22 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile con i numeri regione per regione. Nella tabella pubblicata dal ministero della Salute si registrano altri 386 morti, che portano il totale a 105.328 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 169.196 tamponi, l'indice positività è all'8,18%. Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 3.510 in terapia intensiva (+62 da ieri).