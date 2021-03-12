COVID: IN SICILIA 679 NUOVI POSITIVI, 13 MORTI, AUMENTANO ANCORA I CASI IN ITALIA

Sono 679 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.677 tamponi processati, con una incidenza di positivi intorno al 2,6%, in leggera flessione rispetto a ieri. La regione resta undicesima nel conta...

Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.318. Il numero degli attuali positivi è di 13.796, con un aumento di 274 casi rispetto a ieri. I guariti sono 392. Negli ospedali i ricoverati sono 772; 1 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 101, uno in più rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo 299, Catania 150, Messina 44, Siracusa 31, Trapani 23, Ragusa 49, Caltanissetta 34, Agrigento 46, Enna 3.

DATI ITALIA

Cresce ancora il numero di casi di Covid: 26.824 nelle ultime 24 ore. Erano 25.673 il giorno prima. 369.636 i tamponi, circa duemila in meno della rilevazione precedente. Il tasso di positività sale ancora,dal 6,9% al 7,25%.Questi i dati del ministero della Salute.380il numero delle vittime (il giorno precedente erano state 373).226 gli ingressi in terapia intensiva e altri409ricoveri ordinari. 14.443 i guariti.

In Lombardia altri 6.262 casi,in Emilia Romagna 3.477, in Piemonte 2.929.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 26.824 contagiati

• 380 morti

• 14.443 guariti

+55 terapie intensive | +409 ricoveri

369.636 tamponi

Tasso di positività: 7,3% (+0,4%)

6.287.009 dosi di vaccino somministrate in totale