COVID. IN SICILIA 734 POSITIVI E 20 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 734 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 14.474 tamponi processati. La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri.I morti sono stati 20 e portano il totale a 5.443 I guariti ammont...
Sono 734 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 14.474 tamponi processati. La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri.
I morti sono stati 20 e portano il totale a 5.443 I guariti ammontano invece a 180.595, 540 in più rispetto a quanto registrato ieri
Il numero degli attuali positivi è di 24.955 con un incremento di 174 casi rispetto a ieri.
Negli ospedali i ricoverati sono 1.178 in regime ordinario 30 in piu rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 160, tre in meno rispetto a ieri.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 65.860 (445)
- Catania: 53.822 (99)
- Messina: 24.749 (61)
- Siracusa: 14.988 (35)
- Trapani: 13.028 (25)
- Ragusa: 11.472 (28)
- Caltanissetta: 10.665 (31)
- Agrigento: 10.561 (2)
- Enna: 5.848 (2)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 5.948 contagiati
• 256 morti
• 13.038 guariti
-34 terapie intensive | +50 ricoveri
121.829 tamponi
Tasso di positività: 4,9% (-0,9%)
20.885.469 dosi di vaccino somministrate in totale