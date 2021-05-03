COVID. IN SICILIA 734 POSITIVI E 20 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 734 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 14.474 tamponi processati. La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri.I morti sono stati 20 e portano il totale a 5.443 I guariti ammont...

A cura di Redazione 03 maggio 2021 17:54

