95047

COVID. IN SICILIA 734 POSITIVI E 20 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 734 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 14.474  tamponi processati. La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri.I morti sono stati 20 e portano il totale a 5.443 I guariti ammont...

A cura di Redazione Redazione
03 maggio 2021 17:54
COVID. IN SICILIA 734 POSITIVI E 20 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE -
News
Condividi

Sono 734 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 14.474  tamponi processati. La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri.

I morti sono stati 20 e portano il totale a 5.443 I guariti ammontano invece a 180.595, 540 in più rispetto a quanto registrato ieri

Il numero degli attuali positivi è di 24.955  con un incremento di 174  casi rispetto a ieri.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.178 in regime ordinario  30 in piu  rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 160, tre in meno rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

  • Palermo: 65.860 (445)
  • Catania: 53.822 (99)
  • Messina: 24.749 (61)
  • Siracusa: 14.988 (35)
  • Trapani: 13.028 (25)
  • Ragusa: 11.472 (28)
  • Caltanissetta: 10.665 (31)
  • Agrigento: 10.561 (2)
  • Enna: 5.848 (2)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 5.948 contagiati
• 256 morti
• 13.038 guariti

-34 terapie intensive | +50 ricoveri

121.829 tamponi
Tasso di positività: 4,9% (-0,9%)

20.885.469 dosi di vaccino somministrate in totale

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047