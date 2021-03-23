COVID. IN SICILIA 751 NUOVI CASI E 20 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 751 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.979 tamponi processati. La regione è nona per numero di contagi giornalieri.Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4....

A cura di Redazione 23 marzo 2021 17:28

