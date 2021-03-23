COVID. IN SICILIA 751 NUOVI CASI E 20 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 751 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.979 tamponi processati. La regione è nona per numero di contagi giornalieri.
Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.471. Il numero degli attuali positivi è di 16.618 con un decremento di 129 casi rispetto a ieri; I guariti ammontano invece a 146.296, 860 in più rispetto a quanto registrato ieri. Negli ospedali i ricoverati sono 814 in regime ordinario , 31 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 121, due in meno.
LE PROVINCE. Resta sempre Palermo la provincia con più casi. Ecco il dettaglio:
Palermo: 49.941 casi dall'inizio della pandemia (280 nuovi casi)
Catania: 44.662 (186)
Messina: 20.851 (48)
Siracusa: 11.648 (47)
Trapani: 11.126 (43)
Ragusa: 9.133 (14)
Caltanissetta: 7.849 (30)
Agrigento: 7.283 (57)
Enna: 4.763 (46)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 18.765 contagiati
• 551 morti
• 20.601 guariti
+36 terapie intensive | +379 ricoveri
335.189 tamponi
Tasso di positività: 5,6% (-2,6%)
8.112.882 dosi di vaccino somministrate in totale