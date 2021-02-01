95047

COVID: IN SICILIA 766 NUOVI POSIVITI E 30 MORTI NELLE ULTIME 24ORE

01 febbraio 2021 17:37
Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi lunedì 1 febbraio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Attuali positivi: 42.202 (-87)
Deceduti: 3.508 (+30)
Dimessi/guariti: 91.159 (+823)

Ricoverati totali: 1.540 (+11)
Ricoverati in terapia intensiva: 204 (=)

Totale casi: 136.869 (+766)
Tamponi:  1.817.208 (+32.749) –> si contano anche i tamponi rapidi

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 7.925 contagiati
• 329 morti
• 13.975 guariti

+37 terapie intensive | +164 ricoveri

142.419 tamponi
Tasso di positività: 5,6% (+0,3%)

1.991.701 vaccinati totali

