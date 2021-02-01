COVID: IN SICILIA 766 NUOVI POSIVITI E 30 MORTI NELLE ULTIME 24ORE
Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi lunedì 1 febbraio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazi...
Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi lunedì 1 febbraio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.
Attuali positivi: 42.202 (-87)
Deceduti: 3.508 (+30)
Dimessi/guariti: 91.159 (+823)
–
Ricoverati totali: 1.540 (+11)
Ricoverati in terapia intensiva: 204 (=)
–
Totale casi: 136.869 (+766)
Tamponi: 1.817.208 (+32.749) –> si contano anche i tamponi rapidi
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 7.925 contagiati
• 329 morti
• 13.975 guariti
+37 terapie intensive | +164 ricoveri
142.419 tamponi
Tasso di positività: 5,6% (+0,3%)
1.991.701 vaccinati totali