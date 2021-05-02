COVID IN SICILIA 772 POSITIVI E 3 MORTI.

Sono 772 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 9.773 tamponi processati. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri.I morti sono stati 3 e portano il totale a 5.423. I guariti ammontano...

A cura di Redazione 02 maggio 2021 17:38

