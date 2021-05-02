95047

COVID IN SICILIA 772 POSITIVI E 3 MORTI.

Sono 772 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 9.773 tamponi processati. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri.I morti sono stati 3 e portano il totale a 5.423. I guariti ammontano...

02 maggio 2021 17:38
Sono 772 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 9.773 tamponi processati. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri.

I morti sono stati 3 e portano il totale a 5.423. I guariti ammontano invece a 180.055, 761 in più rispetto a quanto registrato ieri

Il numero degli attuali positivi è di 24.781, con un incremento di 8  casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.113.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.148 in regime ordinario  12 in piu  rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 163, quattro in meno rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

  • Palermo: 65.415 (192)
  • Catania: 53.723 (205)
  • Messina: 24.688 (89)
  • Siracusa: 14.953 (106)
  • Trapani: 13.003 (35)
  • Ragusa: 11.444 (82)
  • Caltanissetta: 10.634 (39)
  • Agrigento: 10.559 (20)
  • Enna: 5.846 (10)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 9.148 contagiati
• 144 morti
• 8.637 guariti

+2 terapie intensive | -36 ricoveri

156.872 tamponi
Tasso di positività: 5,8% (+2,4%)

20.524.435 dosi di vaccino somministrate in totale

