COVID IN SICILIA 772 POSITIVI E 3 MORTI.
Sono 772 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 9.773 tamponi processati. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri.I morti sono stati 3 e portano il totale a 5.423. I guariti ammontano...
Sono 772 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 9.773 tamponi processati. La Regione è terza per numero di contagi giornalieri.
I morti sono stati 3 e portano il totale a 5.423. I guariti ammontano invece a 180.055, 761 in più rispetto a quanto registrato ieri
Il numero degli attuali positivi è di 24.781, con un incremento di 8 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.113.
Negli ospedali i ricoverati sono 1.148 in regime ordinario 12 in piu rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 163, quattro in meno rispetto a ieri.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 65.415 (192)
- Catania: 53.723 (205)
- Messina: 24.688 (89)
- Siracusa: 14.953 (106)
- Trapani: 13.003 (35)
- Ragusa: 11.444 (82)
- Caltanissetta: 10.634 (39)
- Agrigento: 10.559 (20)
- Enna: 5.846 (10)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 9.148 contagiati
• 144 morti
• 8.637 guariti
+2 terapie intensive | -36 ricoveri
156.872 tamponi
Tasso di positività: 5,8% (+2,4%)
20.524.435 dosi di vaccino somministrate in totale