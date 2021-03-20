COVID: IN SICILIA 782 CASI E 10 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.688 tamponi processati. La regione è decima per i dati sui contagio in base al bollettino odierno.
Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 2,82% dei soggetti sottoposti a test.
Le vittime sono state 10 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.422. Il numero degli attuali positivi è di 15.733, con un decremento di 51 casi rispetto a ieri.
Negli ospedali i ricoverati sono 731 n regime ordinario , cinque in piu rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 122, uno in più rispetto alle 24 ore precedenti.
Ecco il dettaglio per provincia:
Palermo: 49.028 casi dall'inizio della pandemia (222 nuovi casi)
Catania: 44.302 (158)
Messina: 20.695 (49)
Siracusa: 11.486 (65)
Trapani: 11.063 (46)
Ragusa: 9.045 (27)
Caltanissetta: 7.719 (72)
Agrigento: 7.120 (120)
Enna: 4.682 (23).
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 23.832 contagiati
• 401 morti
• 14.598 guariti
+23 terapie intensive | +203 ricoveri
354.480 tamponi
Tasso di positività: 6,7% (-0,3%)
7.532.035 dosi di vaccino somministrate in totale