COVID: IN SICILIA 782 CASI E 10 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 782 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.688 tamponi processati. La regione è decima per i dati sui contagio in base al bollettino odierno.Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato posit...

A cura di Redazione 20 marzo 2021 17:38

