COVID: IN SICILIA 789 NUOVI CASI E 14 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 789 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.163 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,9%, in leggero aumento rispetto a ieri.Le vittime sono state 14 nelle ultime 2...

18 marzo 2021 17:31
Sono 789 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.163 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,9%, in leggero aumento rispetto a ieri.

Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.397. Il numero degli attuali positivi è di 15.461, con un aumento di 496 casi rispetto a ieri.  I guariti sono 279-Negli ospedali i ricoverati sono 731 in regime ordinario ; 4 in meno  rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 117, 1 in più.

I DATI PER PROVINCIA

  • PALERMO 225
  • CATANIA 202
  • MESSINA 63
  • SIRACUSA 50
  • TRAPANI 58
  • RAGUSA 43
  • CALTANISSETTA 45
  • AGRIGENTO 75
  • ENNA 28

 

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 24.935 contagiati
• 423 morti
• 15.976 guariti

+16 terapie intensive | +177 ricoveri

353.737 tamponi
Tasso di positività: 7,0% (+0,8%)

7.204.358 dosi di vaccino somministrate in totale

