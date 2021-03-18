COVID: IN SICILIA 789 NUOVI CASI E 14 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 789 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.163 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,9%, in leggero aumento rispetto a ieri.
Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.397. Il numero degli attuali positivi è di 15.461, con un aumento di 496 casi rispetto a ieri. I guariti sono 279-Negli ospedali i ricoverati sono 731 in regime ordinario ; 4 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 117, 1 in più.
I DATI PER PROVINCIA
- PALERMO 225
- CATANIA 202
- MESSINA 63
- SIRACUSA 50
- TRAPANI 58
- RAGUSA 43
- CALTANISSETTA 45
- AGRIGENTO 75
- ENNA 28
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 24.935 contagiati
• 423 morti
• 15.976 guariti
+16 terapie intensive | +177 ricoveri
353.737 tamponi
Tasso di positività: 7,0% (+0,8%)
7.204.358 dosi di vaccino somministrate in totale