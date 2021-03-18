COVID: IN SICILIA 789 NUOVI CASI E 14 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 789 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.163 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,9%, in leggero aumento rispetto a ieri.Le vittime sono state 14 nelle ultime 2...

Sono 789 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.163 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,9%, in leggero aumento rispetto a ieri.

Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.397. Il numero degli attuali positivi è di 15.461, con un aumento di 496 casi rispetto a ieri. I guariti sono 279-Negli ospedali i ricoverati sono 731 in regime ordinario ; 4 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 117, 1 in più.

I DATI PER PROVINCIA

PALERMO 225

CATANIA 202

MESSINA 63

SIRACUSA 50

TRAPANI 58

RAGUSA 43

CALTANISSETTA 45

AGRIGENTO 75

ENNA 28

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 24.935 contagiati

• 423 morti

• 15.976 guariti

+16 terapie intensive | +177 ricoveri

353.737 tamponi

Tasso di positività: 7,0% (+0,8%)

7.204.358 dosi di vaccino somministrate in totale