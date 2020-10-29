COVID: IN SICILIA 789 NUOVI POSITIVI E 13 DECESSI

Sono 789 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto agli 708 di ieri. Con i nuovi casi salgono così a 12745 gli attuali positivi. Di questi 954 sono i r...

Sono 789 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto agli 708 di ieri. Con i nuovi casi salgono così a 12745 gli attuali positivi. Di questi 954 sono i ricoverati: 839 in regime ordinario e 115 in terapia intensiva con un incremento di quattro ricoveri. In isolamento domiciliare si trovano 11791. Sono 13 invece i nuovi decessi che portano il totale a 472. I tamponi effettuati sono 7266.

Su fronte della distribuzione territoriale

Palermo ha 258 positivi in più, Catania 242, Messina 88, Ragusa 68, Trapani 53, Siracusa 39, Caltanissetta 30, Enna 10 ed 1 Agrigento.

ITALIA DATI

Sono 26.831 i nuovi contagi di coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 217 decessi, che portano il totale a 38.122 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 201.452 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.651, con un incremento di 115 unità.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 26.831 contagiati

• 217 morti

• 3878 guariti

+115 terapie intensive | +983 ricoveri

201.452 tamponi

Tasso di positività: 13,3% (+0,8%)