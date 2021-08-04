COVID, IN SICILIA 808 NUOVI CASI E 6 MORTI. PRIMA REGIONE IN ITALIA PER NUMERO DI CASI

Sono 808 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 15.589 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende leggermente fino al 5,2% o poco più.L'isola è, anche ogg...

Sono 808 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 15.589 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende leggermente fino al 5,2% o poco più.

L'isola è, anche oggi, prima per nuovo contagio giornaliero in Italia anche se seguita a ruota dalla Lombardia.

Gli attuali positivi sono 12.095 con un aumento di altri 338 casi. I guariti sono 464 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 6 vittime e il totale dei decessi è di 6.062.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 387 i ricoverati, 17 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 36 i ricoverati, 4 in più.

Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 210, Ragusa 115, Agrigento 79, Catania 118, Trapani 92, Caltanissetta 79, Siracusa 59, Messina 3, Enna 53. (

DATI ITALIA

Continua la crescita dei contagi Covid in Italia: 6.596 nelle ultime 24 ore, 4.845 i precedenti, con 215.748 tamponi processati ( 7mila). Il tasso di positività sale dal 2,3% al 3%. In calo le vittime. 21 contro le 27 di martedì, 128.136 da inizio pandemia. In crescita i ricoveri: 113 quelli ordinari (2.309 in tutto), e 2 in terapia intensiva (260 in totale), con 14 ingressi del giorno. Sicilia 808,Lombardia 806,Veneto 779