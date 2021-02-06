COVID, IN SICILIA 836 NUOVI CASI MA CALANO RICOVERI IN OSPEDALE E DECESSI

Sale lievemente il numero dei nuovi positivi in Sicilia rispetto a ieri, sono 836 su 25.710 tamponi processati. La regione è sesta nel contagio.Le persone decedute che erano positive sono 23, in calo...

Sale lievemente il numero dei nuovi positivi in Sicilia rispetto a ieri, sono 836 su 25.710 tamponi processati. La regione è sesta nel contagio.

Le persone decedute che erano positive sono 23, in calo rispetto agli ultimi giorni, nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.657.

Il totale degli attualmente positivi è 39.266, con un decremento di 288 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.101. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.405; 21 in meno rispetto a ieri ma scendono anche quelli in terapia intensiva che sono 177, 5 in meno rispetto a ieri. La distribuzione nelle province vede Catania con 244 casi Palermo 254, Messina 110, Trapani 60, Siracusa 64, Ragusa 9, Caltanissetta 60, Agrigento 27, Enna 8.

DATO ITALIA

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 13.442 nuovi casi di coronavirus a fronte di 282.407 tamponi effettuati (venerdì i contagi erano stati 14.218 con 270.507 test). I morti sono stati 385, che portano così il totale delle persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia a 90.003. I guariti sono stati, invece, 15.138. In calo di 32 unità le terapie intensive e di 167 gli altri reparti Covid.

Tasso di positività - Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, il tasso di positività è oggi del 4,7% (venerdì era stato del 5,2%).

Attualmente positivi - Gli attualmente positivi sono 427.034. Di questi, 405.516 si trovano in isolamento domiciliare, 19.408 sono ricoverati con sintomi, 2.110 si trovano in terapia intensiva.