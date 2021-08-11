COVID: IN SICILIA 868 I NUOVI POSITIVI E 9 LE VITTIME. ANCORA PRIMA PER POSITIVI E MORTI, AUMENTANO I RICOVERI
Sono 868 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.406 tamponi processati nell'isola (ieri erano 848 su 18.759 tamponi).
L'incidenza sale al 6% ieri era al 4,5%.
L'isola resta al primo posto tra le regioni per nuovo contagio giornaliero.
Gli attuali positivi sono 15.584 con un aumento di altri 387 casi. I guariti sono 472 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 9 vittime e il totale dei decessi sale a 6.109.
Sul fronte ospedaliero sono adesso 518 i ricoverati, 20 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 59 i ricoverati, 9 in più.
Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 164, Catania 199, Messina 8, Siracusa 49, Ragusa 129, Trapani 59, Caltanissetta 94, Agrigento 133, Enna 33 .