COVID: IN SICILIA 868 I NUOVI POSITIVI E 9 LE VITTIME. ANCORA PRIMA PER POSITIVI E MORTI, AUMENTANO I RICOVERI

Sono 868 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.406 tamponi processati nell'isola (ieri erano 848 su 18.759 tamponi).L'incidenza sale al 6% ieri era al 4,5%.L...

A cura di Redazione 11 agosto 2021 21:18

