COVID: IN SICILIA 875 NUOVI POSITIVI E 32 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 875 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 12.539 tamponi processati.Le vittime sono state 32 nelle ultime 24 ore e portano il totale a3.226Gli attuali positivi sono 47.654, con un incremento...

A cura di Redazione 24 gennaio 2021 16:48

