COVID: IN SICILIA 875 NUOVI POSITIVI E 32 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 875 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 12.539 tamponi processati.Le vittime sono state 32 nelle ultime 24 ore e portano il totale a3.226Gli attuali positivi sono 47.654, con un incremento...
Sono 875 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 12.539 tamponi processati.
Le vittime sono state 32 nelle ultime 24 ore e portano il totale a3.226
Gli attuali positivi sono 47.654, con un incremento di 27 rispetto a ieri, quando si era registrata una diminuzione. I guariti sono 787.
Negli ospedali i ricoveri sono 1.431 in regime ordinario, 13 in meno rispetto a ieri, e 227 in terapia intensiva, quattro in più rispetto alla giornata precedente.
La distribuzione dei nuovi casi nelle province è la seguente: Catania 211, Palermo 122, Messina 224, Trapani 22, Siracusa 157, Ragusa 33, Caltanissetta 65, Agrigento 13, Enna 28“
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 11.629 contagiati
• 299 morti
• 10.885 guariti
+14 terapie intensive | -94 ricoveri
216.211 tamponi
Tasso di positività: 5,4% (+0,7%)
1.370.449 vaccinati totali