COVID: IN SICILIA 886 NUOVI CASI E 34 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 886 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 24.130 tamponi processati.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 3 febbraio 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola scendono a 41.122. . In terapia intensiva i pazienti sono 193 (-9 rispetto ad ieri) , mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.327 (-10 rispetto ad ieri) . Si registrano purtroppo 34 vittime, che fanno salire il bilancio a 3.579.

Questi i dati totali dall’inizio dell’epidemia e l’incremento dei contagi nelle singole province siciliane.

Catania: 38.688 (186), Palermo: 38.434 (345), Messina: 18.290 (123), Trapani: 9.991 (70), Siracusa: 9.447 (33), Ragusa: 7.979 (13), Caltanissetta: 6.308 (63), Agrigento: 5.429 (40), Enna: 4.173. (13)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 13.189 contagiati

• 476 morti

• 15.749 guariti

-69 terapie intensive | -246 ricoveri

279.307 tamponi

Tasso di positività: 4,7% (+0,8%)

2.166.053 vaccinati totali