COVID. IN SICILIA 895 NUOVI POSITIVI E 20 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Leggero aumento dei casi in sicilia, sono 895 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.226 tamponi processati con una percentuale di 3.5%Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il t...
Leggero aumento dei casi in sicilia, sono 895 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.226 tamponi processati con una percentuale di 3.5%
Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.513 Il numero degli attuali positivi è di 15.994 con un decremento di 393 soggetti..I guariti sono stati 1.268. Negli ospedali i ricoverati sono 813 in regime ordinario , 1 in piu' rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 118, uno in meno rispetto ad ieri.
LE PROVINCE. Ecco il dettaglio:
Palermo: 347
Catania: 176
Messina: 58
Siracusa: 84
Trapani: 27
Ragusa: 28
Caltanissetta: 45
Agrigento: 80
Enna: 50
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 23.696 contagiati
• 460 morti
• 21.673 guariti
+32 terapie intensive | -14 ricoveri
349.472 tamponi
Tasso di positività: 6,8% (+0,9%)
8.506.277 dosi di vaccino somministrate in totale