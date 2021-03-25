COVID. IN SICILIA 895 NUOVI POSITIVI E 20 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Leggero aumento dei casi in sicilia, sono 895 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.226 tamponi processati con una percentuale di 3.5%Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il t...

Leggero aumento dei casi in sicilia, sono 895 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.226 tamponi processati con una percentuale di 3.5%

Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.513 Il numero degli attuali positivi è di 15.994 con un decremento di 393 soggetti..I guariti sono stati 1.268. Negli ospedali i ricoverati sono 813 in regime ordinario , 1 in piu' rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 118, uno in meno rispetto ad ieri.

LE PROVINCE. Ecco il dettaglio:

Palermo: 347

Catania: 176

Messina: 58

Siracusa: 84

Trapani: 27

Ragusa: 28

Caltanissetta: 45

Agrigento: 80

Enna: 50

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 23.696 contagiati

• 460 morti

• 21.673 guariti

+32 terapie intensive | -14 ricoveri

349.472 tamponi

Tasso di positività: 6,8% (+0,9%)

8.506.277 dosi di vaccino somministrate in totale