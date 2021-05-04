COVID. IN SICILIA 902 POSITIVI E 25 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 902 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 32.557 tamponi processati. La Regione è quarta per numero di contagi giornalieri.I morti sono stati 25 e portano il totale a 5.468 I guariti ammon...
Sono 902 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 32.557 tamponi processati. La Regione è quarta per numero di contagi giornalieri.
I morti sono stati 25 e portano il totale a 5.468 I guariti ammontano invece 1.009 in più rispetto a quanto registrato ieri
Il numero degli attuali positivi è di 24.823 con un decremento di 132 casi rispetto a ieri.
Negli ospedali i ricoverati sono 1.152 in regime ordinario 26 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 160, stesso dato rispetto ad ieri.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 66.106 (246)
- Catania: 54.183 (361)
- Messina: 24.799 (50)
- Siracusa: 15.063 (75)
- Trapani: 13.078 (50)
- Ragusa: 11.472 (0)
- Caltanissetta: 10.683 (18)
- Agrigento: 10.649 (88)
- Enna: 5.862 (14)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 9.116 contagiati
• 305 morti
• 18.477 guariti
-67 terapie intensive | -219 ricoveri
315.506 tamponi
Tasso di positività: 2,9% (-2,0%)
21.161.899 dosi di vaccino somministrate in totale