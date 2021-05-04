COVID. IN SICILIA 902 POSITIVI E 25 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 902 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 32.557 tamponi processati. La Regione è quarta per numero di contagi giornalieri.I morti sono stati 25 e portano il totale a 5.468 I guariti ammon...

A cura di Redazione 04 maggio 2021 17:20

