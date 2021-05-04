95047

COVID. IN SICILIA 902 POSITIVI E 25 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 902  i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 32.557  tamponi processati. La Regione è quarta per numero di contagi giornalieri.I morti sono stati 25 e portano il totale a 5.468  I guariti ammon...

04 maggio 2021 17:20
News
Sono 902  i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 32.557  tamponi processati. La Regione è quarta per numero di contagi giornalieri.

I morti sono stati 25 e portano il totale a 5.468  I guariti ammontano invece 1.009 in più rispetto a quanto registrato ieri

Il numero degli attuali positivi è di 24.823  con un decremento di 132  casi rispetto a ieri.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.152  in regime ordinario  26 in meno  rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 160, stesso dato rispetto ad ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

  • Palermo: 66.106 (246)
  • Catania: 54.183 (361)
  • Messina: 24.799 (50)
  • Siracusa: 15.063 (75)
  • Trapani: 13.078 (50)
  • Ragusa: 11.472 (0)
  • Caltanissetta: 10.683 (18)
  • Agrigento: 10.649 (88)
  • Enna: 5.862 (14)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 9.116 contagiati
• 305 morti
• 18.477 guariti

-67 terapie intensive | -219 ricoveri

315.506 tamponi
Tasso di positività: 2,9% (-2,0%)

21.161.899 dosi di vaccino somministrate in totale

