COVID. IN SICILIA 909 NUOVI POSITIVI E 20 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Ancora alti i numeri in Sicilia, meno tamponi ma ancora alto il numero dei soggetti positivi.Sono 909 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 7.561 , nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato posit...
Sono 909 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 7.561 , nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 12,02% dei soggetti sottoposti a test.
Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.717
Il numero degli attuali positivi è di 23.705 con 853 casi in più rispetto a ieri;
Negli ospedali i ricoverati in regime ordinario sono 1025 , 51 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 158, cinque in più rispetto sempre a ieri.
I dati del contagio nelle singole province:
Palermo: 54.950 (597)
Catania: 46.610 (60)
Messina: 21.908 (33)
Siracusa: 12.381 (26)
Trapani: 11.628 (78)
Ragusa: 9.849 (34)
Caltanissetta: 8.727 (53)
Agrigento: 8.414 (28)
Enna: 5.098 (0).
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 10.680 contagiati
• 296 morti
• 9.323 guariti
+34 terapie intensive | +353 ricoveri
102.795 tamponi
Tasso di positività: 10,4% (+3,2%)
11.156.326 dosi di vaccino somministrate in totale