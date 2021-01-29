COVID: IN SICILIA 944 NUOVI POSITIVI E 37 MORTI NELLE ULTIME 24ORE
Sono 944 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia, su 25.461.Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.408. I guariti sono stati 2.816Gli attualmente positivi sono 44.267 , c...
Sono 944 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia, su 25.461.
Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.408. I guariti sono stati 2.816
Gli attualmente positivi sono 44.267 , con un decremento di 1909 casi rispetto a ieri. Negli ospedali i ricoveri sono 1.373, 32 in meno rispetto a ieri, dei quali 211 in terapia intensiva, 4 in meno rispetto ai ieri.
Così i casi positivi al virus nelle nove Province: Catania: 37.802 (177), Palermo: 36.780 (291), Messina: 17.734 (137), Trapani: 9.645 (141), Siracusa: 9.215 (61), Ragusa: 7.885 (10), Caltanissetta: 6.100 (53), Agrigento: 5.263 (57), Enna: 4.117 (17)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 13.574 contagiati
• 477 morti
• 19.879 guariti
-18 terapie intensive | -381 ricoveri
269.150 tamponi
Tasso di positività: 5,0% (-0,2%)
1.713.362 vaccinati totali