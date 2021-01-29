COVID: IN SICILIA 944 NUOVI POSITIVI E 37 MORTI NELLE ULTIME 24ORE

Sono 944 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia, su 25.461.Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.408. I guariti sono stati 2.816Gli attualmente positivi sono 44.267 , c...

A cura di Redazione 29 gennaio 2021 17:30

