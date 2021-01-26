COVID: IN SICILIA 970 NUOVI CASI E 36 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 18.00 di oggi, martedì 26 gennaio.
Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 970 e il totale da inizio epidemia sale così a 131.607.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 23.579 (si contano anche i tamponi rapidi). Attualmente positive sono 47.479 persone. Trentasei nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 3.296.
I guariti ammontano invece a 80.832, +1.435 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 1.664 pazienti sono ricoverati con sintomi, 229 persone sono in terapia intensiva (+2).
I casi nelle nove province: Catania: 37.184 (188), Palermo: 35.929 (308), Messina: 17.248 (104), Trapani: 9.319 (162), Siracusa: 8.962 (84), Ragusa: 7.846 (14), Caltanissetta: 5.941 (36), Agrigento: 5.121 (72), Enna: 4.057 (2).
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 10.593 contagiati
• 541 morti
• 19.256 guariti
-49 terapie intensive | -69 ricoveri
240.102 tamponi
Tasso di positività: 4,4% (-1,6%)
1.490.821 vaccinati totali
PATERNO':
Arriva l’aggiornamento da parte delle autorità competenti, riguardante la situazione Covid-19 nella città di Paternò.
Aumento dei casi positivi e degli ospedalizzati in città rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 22 Gennaio 2021.
Nel dettaglio attualmente in città i positivi al covid-19 sono 250 (+ 9 rispetto l’ultimo bollettino emesso) , di cui 20 ricoverati (+4) , e 1639 i soggetti in isolamento domiciliare. Nessun dato viene comunicato sulle persone decedute.
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 26/01/2021 ORE 17:03
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 250 di cui 20 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 1639. I dati sono in continuo aggiornamento.