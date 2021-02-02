COVID: IN SICILIA 984 NUOVI POSITIVI E 37 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 984 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 22.255 tamponi processati. La regione è al primo posto per contagio in Italia nella giornata di oggi.Le vittime sono 37 nelle ultime 24 ore e portano...
Sono 984 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 22.255 tamponi processati. La regione è al primo posto per contagio in Italia nella giornata di oggi.
Le vittime sono 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.545 Gli attualmente positivi sono 41.613 con un decremento di 589 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 1.536. Negli ospedali i ricoveri sono 1.327, 9 in meno rispetto a ieri, dei quali 202 in terapia intensiva, due in meno rispetto al giorno precedente.
Ecco nel dettaglio i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia, suddivisi provincia per provincia (totale e incremento casi):
Catania: 38.502 (165)
Palermo: 38.089 (391)
Messina: 18.167 (126)
Trapani: 9.921 (145)
Siracusa: 9.414 (52)
Ragusa: 7.966 (7)
Caltanissetta: 6.245 (34)
Agrigento: 5.389 (55)
Enna: 4.160 (9)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 9.660 contagiati
• 499 morti
• 18.976 guariti
-38 terapie intensive | +57 ricoveri
244.429 tamponi
Tasso di positività: 4,0% (-1,6%)
2.083.364 vaccinati totali