COVID: IN SICILIA 984 NUOVI POSITIVI E 37 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 984 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 22.255 tamponi processati. La regione è al primo posto per contagio in Italia nella giornata di oggi.Le vittime sono 37 nelle ultime 24 ore e portano...

A cura di Redazione 02 febbraio 2021 17:20

