COVID: IN SICILIA 994 NUOVI CASI E 37 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Restano sotto quota mille, ma in leggera diminuzione i casi di covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati riscontrati 994 nuovi contagi. Si evince dal bollettino del 28 gennaio del minis...

Restano sotto quota mille, ma in leggera diminuzione i casi di covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati riscontrati 994 nuovi contagi. Si evince dal bollettino del 28 gennaio del ministero della Salute. I morti sono stati invece 37 e il totale è così salito a 3.371 Diminuiti i ricoveri nelle terapie intensive.

Nelle rianimazioni ci sono infatti 215 persone (-17), mentre il totale dei pazienti ricoverati è di 1405 (-16). Il numero degli attualmente contagiati in Sicilia sono 46.176, 44.556 sono in isolamento domiciliare). I guariti nelle ultime 24 ore sono stati infatti 1811. Il numero dei tamponi processati è stato di 27.761, con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 9,09%

Report dei contagi nelle province

Totale ed incremento casi

Catania: 37.625 (211)

Palermo: 36.489 (290)

Messina: 17.597 (157)

Trapani: 9.504 (98)

Siracusa: 9.154 (95)

Ragusa: 7.875 (14)

Caltanissetta: 6.047 (54)

Agrigento: 5.206 (49)

Enna: 4.100 (26)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 14.372 contagiati

• 492 morti

• 17.220 guariti

-64 terapie intensive | -383 ricoveri

275.179 tamponi

Tasso di positività: 5,2% (+0,0%)

1.653.027 vaccinati totali