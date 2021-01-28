95047

28 gennaio 2021 17:22
COVID: IN SICILIA 994 NUOVI CASI E 37 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE -
News
Restano sotto quota mille, ma in leggera diminuzione i casi di covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati riscontrati 994 nuovi contagi. Si evince dal bollettino del 28 gennaio del ministero della Salute. I morti sono stati invece 37 e il totale è così salito a 3.371 Diminuiti i ricoveri nelle terapie intensive.

Nelle rianimazioni ci sono infatti 215 persone (-17), mentre il totale dei pazienti ricoverati è di 1405 (-16). Il numero degli attualmente contagiati in Sicilia sono 46.176, 44.556 sono in isolamento domiciliare). I guariti nelle ultime 24 ore sono stati infatti 1811. Il numero dei tamponi processati è stato di 27.761, con una percentuale di positivi sui tamponi molecolari eseguiti del 9,09%

Report dei contagi nelle province
Totale ed incremento casi
Catania: 37.625 (211)
Palermo: 36.489 (290)
Messina: 17.597 (157)
Trapani: 9.504 (98)
Siracusa: 9.154 (95)
Ragusa: 7.875 (14)
Caltanissetta: 6.047 (54)
Agrigento: 5.206 (49)
Enna: 4.100 (26)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 14.372 contagiati
• 492 morti
• 17.220 guariti

-64 terapie intensive | -383 ricoveri

275.179 tamponi
Tasso di positività: 5,2% (+0,0%)

1.653.027 vaccinati totali

