COVID IN SICILIA ALTRI 1015 NUOVI POSITIVI E 21 MORTI
Ancora alti i numeri in Sicilia.Sono 1.015 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 18.093 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 6% circa. La regione resta nona per numero di contagi...
Ancora alti i numeri in Sicilia.
Sono 1.015 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 18.093 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 6% circa. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo.
Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.697
Il numero degli attuali positivi è di 22.852 con 927 casi in più rispetto a ieri;
Negli ospedali i ricoverati in regime ordinario sono 974 , 72 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 153, uno in più rispetto sempre a ieri.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 18.025 contagiati
• 326 morti
• 13.511 guariti
-11 terapie intensive | -57 ricoveri
250.933 tamponi
Tasso di positività: 7,2% (+1,3%)
11.038.465 dosi di vaccino somministrate in totale