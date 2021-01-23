95047

COVID. IN SICILIA ALTRI 1158 NUOVI POSITIVI E 33 MORTI NELLE ULTIME 24ORE

23 gennaio 2021 17:05
Sono 1.158 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 23.456 tamponi processati.

Le vittime sono state 33 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.194

Il totale degli attualmente positivi è 47.627, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri quando si era registrata una diminuzione. I guariti, infatti, sono 787.
Negli ospedali i ricoveri sono 1.443, 3 in più rispetto a ieri, dei quali 223 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Catania con 207, Palermo 359, Messina 259, Trapani 92, Siracusa 101, Ragusa 18, Caltanissetta 42, Agrigento 28, Enna 52.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 13.331 contagiati
• 488 morti
• 16.062 guariti

-4 terapie intensive | -288 ricoveri

286.331 tamponi
Tasso di positività: 4,7% (-0,5%)

1.331.045 vaccinati totali

