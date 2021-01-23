COVID. IN SICILIA ALTRI 1158 NUOVI POSITIVI E 33 MORTI NELLE ULTIME 24ORE

Sono 1.158 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 23.456 tamponi processati.Le vittime sono state 33 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.194Il totale degli attualmente positivi è 47.627, con...

A cura di Redazione 23 gennaio 2021 17:05

