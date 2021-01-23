COVID. IN SICILIA ALTRI 1158 NUOVI POSITIVI E 33 MORTI NELLE ULTIME 24ORE
Sono 1.158 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 23.456 tamponi processati.Le vittime sono state 33 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.194Il totale degli attualmente positivi è 47.627, con...
Sono 1.158 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 23.456 tamponi processati.
Le vittime sono state 33 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.194
Il totale degli attualmente positivi è 47.627, con un incremento di 338 casi rispetto a ieri quando si era registrata una diminuzione. I guariti, infatti, sono 787.
Negli ospedali i ricoveri sono 1.443, 3 in più rispetto a ieri, dei quali 223 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri.
La distribuzione nelle province vede Catania con 207, Palermo 359, Messina 259, Trapani 92, Siracusa 101, Ragusa 18, Caltanissetta 42, Agrigento 28, Enna 52.
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 13.331 contagiati
• 488 morti
• 16.062 guariti
-4 terapie intensive | -288 ricoveri
286.331 tamponi
Tasso di positività: 4,7% (-0,5%)
1.331.045 vaccinati totali