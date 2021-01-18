COVID: IN SICILIA ALTRI 1278 NUOVI POSITIVI E 38 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, lunedi 18 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Minister...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, lunedi 18 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.278

Sono 1.278 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 39.776 tamponi (compresi quelli rapidi) , l’aumento del numero di tamponi è attribuibile al conteggio dei tamponi di tipo “rapido” in aggiunta a quelli “molecolari”.

Le vittime sono state 38 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.027

I positivi sono 46.885 con un aumento di 460 casi.

Negli ospedali i ricoveri sono 1.444 in regime ordinario , 2 in più rispetto a ieri, e 205 in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 780.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 8.824 contagiati

• 377 morti

• 14.763 guariti

+41 terapie intensive | +127 ricoveri

158.674 tamponi

Tasso di positività: 5,6% (-0,3%)

1.153.501 vaccinati totali