COVID: IN SICILIA ALTRI 1486 NUOVI POSITIVI E 37 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, mercoledì 20 gennaio. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.486

Sono 1.486 i nuovi positivi al Covid in Sicilia (la seconda Regione oggi con il numero più alto di casi in Italia) su 20.003 tamponi (compresi quelli rapidi).

Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.101, i guariti sono stati 2.269.

I positivi sono 46.707 con un decremento di 820 casi.

Negli ospedali i ricoveri sono 1.459 (+3 rispetto ad ieri) in regime ordinario, dei quali 215 in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Catania con 344 casi Palermo 506, Messina 252 Trapani 50, Siracusa 140, Ragusa 24, Caltanissetta 87, Agrigento 62, Enna 21.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 13.571 contagiati

• 524 morti

• 25.015 guariti

-26 terapie intensive | -230 ricoveri

279.762 tamponi

Tasso di positività: 4,9% (+0,7%)

1.237.328 vaccinati totali