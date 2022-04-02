COVID, IN SICILIA ALTRI 4.952 CASI E SCHIZZA L'INDICE DI POSITIVITÀ. IN AUMENTO PURE I RICOVERI
Sono 4.952 i nuovi casi di Covid19 Siciliani registrati a fronte di 29.862 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 4.749.
Il tasso di positività sale al 16,6%; ieri era al 10,9%.
L'isola è al sesto posto per contagi.
Gli attuali positivi sono 186.235 con un decremento di 1.166 casi. I guariti sono 6.724 mentre le vittime sono 16 portano il totale dei decessi a 10.120.
Sul fronte ospedaliero sono 1.038 ricoverati con 6 casi in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 65, sette in più rispetto a ieri.
Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.502 casi, Catania 813, Messina 784, Siracusa 467, Trapani 526, Ragusa 407, Caltanissetta 308, Agrigento 559, Enna 208.