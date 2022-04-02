COVID, IN SICILIA ALTRI 4.952 CASI E SCHIZZA L'INDICE DI POSITIVITÀ. IN AUMENTO PURE I RICOVERI

Sono 4.952 i nuovi casi di Covid19 Siciliani registrati a fronte di 29.862 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 4.749.Il tasso di positività sale al 16,6%; ieri era al 10,9%.L'isola è al sesto po...

A cura di Redazione 02 aprile 2022 20:44

