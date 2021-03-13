COVID: IN SICILIA ALTRI 650 SOGGETTI POSITIVI E 13 MORTI
Sono 650 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.506 tamponi processati, con una incidenza di positivi intorno al 2,6%, in leggera flessione rispetto a ieri.
Le vittime sono state 13 come ieri nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.331. Il numero degli attuali positivi è di 13.870 13.796, con un aumento di 74 casi rispetto a ieri. Negli ospedali i ricoverati sono 684 in regime ordinario, 13 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 99, due in meno più rispetto a ieri.
Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:
- Palermo: 47.119 (287)
- Catania: 43.352 (96)
- Messina: 20.356 (31)
- Siracusa: 11.126 (91)
- Trapani: 10.866 (6)
- Ragusa: 8.809 (37)
- Caltanissetta: 7.359 (37)
- Agrigento: 6.699 (59)
- Enna: 4.508 (6)
BOLLETTINO SICILIA 13 MARZO:
TOTALE CASI: 160.194 (+650)
DECEDUTI: 4.331 (+13)
GUARITI: 141.993 (+563)
TAMPONI: 26.506 (+829)
• % POSITIVI / TAMPONI: 2,45%
• % POS. / CASI TESTATI: 12,94%
• CASI TESTATI: 5.023
Terapie intensive: 99 (-2)
Ricoveri: 684 (+13)
ATTUALI POSITIVI: 13.870 (+74)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 26.062 contagiati
• 317 morti
• 14.970 guariti
+68 terapie intensive | +497 ricoveri
372.944 tamponi
Tasso di positività: 7,0% (-0,3%)
6.430.266 dosi di vaccino somministrate in totale