COVID: IN SICILIA ALTRI 650 SOGGETTI POSITIVI E 13 MORTI

Sono 650 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.506 tamponi processati, con una incidenza di positivi intorno al 2,6%, in leggera flessione rispetto a ieri.Le vittime sono state 13 come ieri ne...

Sono 650 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.506 tamponi processati, con una incidenza di positivi intorno al 2,6%, in leggera flessione rispetto a ieri.

Le vittime sono state 13 come ieri nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.331. Il numero degli attuali positivi è di 13.870 13.796, con un aumento di 74 casi rispetto a ieri. Negli ospedali i ricoverati sono 684 in regime ordinario, 13 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 99, due in meno più rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

Palermo: 47.119 (287)

Catania: 43.352 (96)

Messina: 20.356 (31)

Siracusa: 11.126 (91)

Trapani: 10.866 (6)

Ragusa: 8.809 (37)

Caltanissetta: 7.359 (37)

Agrigento: 6.699 (59)

Enna: 4.508 (6)

BOLLETTINO SICILIA 13 MARZO:

TOTALE CASI: 160.194 (+650)

DECEDUTI: 4.331 (+13)

GUARITI: 141.993 (+563)

TAMPONI: 26.506 (+829)

• % POSITIVI / TAMPONI: 2,45%

• % POS. / CASI TESTATI: 12,94%

• CASI TESTATI: 5.023

Terapie intensive: 99 (-2)

Ricoveri: 684 (+13)

ATTUALI POSITIVI: 13.870 (+74)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 26.062 contagiati

• 317 morti

• 14.970 guariti

+68 terapie intensive | +497 ricoveri

372.944 tamponi

Tasso di positività: 7,0% (-0,3%)

6.430.266 dosi di vaccino somministrate in totale