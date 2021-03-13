95047

COVID: IN SICILIA ALTRI 650 SOGGETTI POSITIVI E 13 MORTI

Sono 650 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.506 tamponi processati, con una incidenza di positivi intorno al 2,6%, in leggera flessione rispetto a ieri.Le vittime sono state 13 come ieri  ne...

13 marzo 2021 16:59
Sono 650 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.506 tamponi processati, con una incidenza di positivi intorno al 2,6%, in leggera flessione rispetto a ieri.

Le vittime sono state 13 come ieri  nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.331. Il numero degli attuali positivi è di 13.870 13.796, con un aumento di 74 casi rispetto a ieri.  Negli ospedali i ricoverati sono 684 in regime ordinario, 13 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 99, due in meno più rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

  • Palermo: 47.119 (287)
  • Catania: 43.352 (96)
  • Messina: 20.356 (31)
  • Siracusa: 11.126 (91)
  • Trapani: 10.866 (6)
  • Ragusa: 8.809 (37)
  • Caltanissetta: 7.359 (37)
  • Agrigento: 6.699 (59)
  • Enna: 4.508 (6)

BOLLETTINO SICILIA 13 MARZO:

TOTALE CASI: 160.194 (+650)
DECEDUTI: 4.331 (+13)
GUARITI: 141.993 (+563)
TAMPONI: 26.506 (+829)

• % POSITIVI / TAMPONI: 2,45%
• % POS. / CASI TESTATI: 12,94%
• CASI TESTATI: 5.023

Terapie intensive: 99 (-2)
Ricoveri: 684 (+13)

ATTUALI POSITIVI: 13.870 (+74)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 26.062 contagiati
• 317 morti
• 14.970 guariti

+68 terapie intensive | +497 ricoveri

372.944 tamponi
Tasso di positività: 7,0% (-0,3%)

6.430.266 dosi di vaccino somministrate in totale

