COVID: IN SICILIA ALTRI 672 NUOVI POSITIVI E 18 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 672 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 23.638 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,8%, in aumento rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi.
Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.305. Il numero degli attuali positivi è di 13.522 , con decremento di 159 casi rispetto a ieri. I guariti sono 813
Negli ospedali i ricoverati sono 771, 4 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 100, otto in meno rispetto ad ieri.
DATI PER PROVINCIA
Palermo: 46.533 (263)
Catania: 43.106 (143)
Messina: 20.281 (51)
Siracusa: 11.004 (27)
Trapani: 10.837 (39)
Ragusa: 8.723 (32)
Caltanissetta: 7.288 (51)
Agrigento: 6.594 (63)
Enna: 4.499 (3)
- -Attuali positivi: 13.522 (-159)
- -Deceduti: 4.305 (+18)
- -Dimessi/guariti: 141.038 (+813)
- -Ricoverati totali: 771 (-4)
- -Ricoverati in terapia intensiva: 100 (-8)
- -Totale casi: 158.865 (+672)
- - Tamponi: 2.701.655 (+23.638)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 25.673 contagiati
• 373 morti
• 15.000 guariti
+32 terapie intensive | +365 ricoveri
372.217 tamponi
Tasso di positività: 6,9% (+0,7%)
6.005.183 dosi di vaccino somministrate in totale