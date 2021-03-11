COVID: IN SICILIA ALTRI 672 NUOVI POSITIVI E 18 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 672 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 23.638 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,8%, in aumento rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di og...

Sono 672 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 23.638 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 2,8%, in aumento rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi.

Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.305. Il numero degli attuali positivi è di 13.522 , con decremento di 159 casi rispetto a ieri. I guariti sono 813

Negli ospedali i ricoverati sono 771, 4 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva 100, otto in meno rispetto ad ieri.

DATI PER PROVINCIA

Palermo: 46.533 (263)

Catania: 43.106 (143)

Messina: 20.281 (51)

Siracusa: 11.004 (27)

Trapani: 10.837 (39)

Ragusa: 8.723 (32)

Caltanissetta: 7.288 (51)

Agrigento: 6.594 (63)

Enna: 4.499 (3)

-Attuali positivi: 13.522 (-159)

-Deceduti: 4.305 (+18)

-Dimessi/guariti: 141.038 (+813)

-Ricoverati totali: 771 (-4)

-Ricoverati in terapia intensiva: 100 (-8)

-Totale casi: 158.865 (+672)

- Tamponi: 2.701.655 (+23.638)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 25.673 contagiati

• 373 morti

• 15.000 guariti

+32 terapie intensive | +365 ricoveri

372.217 tamponi

Tasso di positività: 6,9% (+0,7%)

6.005.183 dosi di vaccino somministrate in totale