COVID, IN SICILIA ALTRI 765 NUOVI CASI E 22 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 765 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.977 tamponi processati con una percentuale di 2,9%Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.493. Il numero degli attua...

A cura di Redazione 24 marzo 2021 17:45

