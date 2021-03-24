COVID, IN SICILIA ALTRI 765 NUOVI CASI E 22 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 765 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.977 tamponi processati con una percentuale di 2,9%
Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.493. Il numero degli attuali positivi è di 16.387 con un decremento di 102 soggetti..I guariti sono stati 845. Negli ospedali i ricoverati sono 812 in regime ordinario , 2 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 119, due in meno.
LE PROVINCE. Ecco il dettaglio:
Palermo: 259
Catania: 116
Messina: 78
Siracusa: 65
Trapani: 26
Ragusa: 14
Caltanissetta: 71
Agrigento: 107
Enna: 29
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 21.267 contagiati
• 460 morti
• 20.132 guariti
+42 terapie intensive | +10 ricoveri
363.767 tamponi
Tasso di positività: 5,8% (+0,2%)
8.346.445 dosi di vaccino somministrate in totale