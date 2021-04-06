95047

COVID. IN SICILIA ALTRI 783 CASI E 13 MORTI

Ancora alti i numeri in Sicilia, meno tamponi ma ancora alto il numero dei soggetti positivi.Sono 783  i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 11.769Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e po...

A cura di Redazione Redazione
06 aprile 2021 17:37
COVID. IN SICILIA ALTRI 783 CASI E 13 MORTI -
News
Condividi

Ancora alti i numeri in Sicilia, meno tamponi ma ancora alto il numero dei soggetti positivi.

Sono 783  i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 11.769

Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e portano il totale a  4.730

Il numero degli attuali positivi è di 24 .452  con 747  casi in più rispetto a ieri;

Negli ospedali i ricoverati in regime ordinario sono 1082 , 57 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 160, due in più rispetto sempre a ieri.

I dati del contagio nelle singole province:

Palermo: 55.302 (352)
Catania: 46.807 (197)
Messina: 22.032 (124)
Siracusa: 12.384 (3)
Trapani: 11.631 (3)
Ragusa: 9.895 (46)
Caltanissetta: 8.770 (43)
Agrigento: 8.418 (4)
Enna: 5.109 (11).

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 7.767 contagiati
• 421 morti
• 21.733 guariti

+6 terapie intensive | +552 ricoveri

112.962 tamponi
Tasso di positività: 6,9% (-3,5%)

11.344.180 dosi di vaccino somministrate in totale

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047