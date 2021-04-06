COVID. IN SICILIA ALTRI 783 CASI E 13 MORTI
Ancora alti i numeri in Sicilia, meno tamponi ma ancora alto il numero dei soggetti positivi.Sono 783 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 11.769Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e po...
Ancora alti i numeri in Sicilia, meno tamponi ma ancora alto il numero dei soggetti positivi.
Sono 783 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 11.769
Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.730
Il numero degli attuali positivi è di 24 .452 con 747 casi in più rispetto a ieri;
Negli ospedali i ricoverati in regime ordinario sono 1082 , 57 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 160, due in più rispetto sempre a ieri.
I dati del contagio nelle singole province:
Palermo: 55.302 (352)
Catania: 46.807 (197)
Messina: 22.032 (124)
Siracusa: 12.384 (3)
Trapani: 11.631 (3)
Ragusa: 9.895 (46)
Caltanissetta: 8.770 (43)
Agrigento: 8.418 (4)
Enna: 5.109 (11).
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 7.767 contagiati
• 421 morti
• 21.733 guariti
+6 terapie intensive | +552 ricoveri
112.962 tamponi
Tasso di positività: 6,9% (-3,5%)
11.344.180 dosi di vaccino somministrate in totale