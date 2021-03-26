COVID. IN SICILIA ALTRI 892 CASI E 22 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Sono 892 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.829 tamponi processati.Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.535. Il numero degli attuali positivi è di 16.403 con...

A cura di Redazione 26 marzo 2021 18:09

