COVID. IN SICILIA ALTRI 892 CASI E 22 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Sono 892 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.829 tamponi processati.Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.535. Il numero degli attuali positivi è di 16.403 con...
Sono 892 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 27.829 tamponi processati.
Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.535. Il numero degli attuali positivi è di 16.403 con un incremento di 409 soggetti. I guariti sono 461. Negli ospedali i ricoverati sono 799 in regime ordinario , 14 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 121, tre in piu' rispetto ad ieri.
Gli 892 casi sono così suddivisi nelle nove province siciliane: Palermo 346, Catania 201, Messina 30, Siracusa 40, Trapani 47, Ragusa 56, Caltanissetta 61, Agrigento 91 ed Enna 20.
ECCO I DATI:
Attuali positivi: 16.403 (+409)
Deceduti: 4.535 (+22)
Dimessi/guariti: 148.870 (+461)
Ricoverati in terapia intensiva: 121 (+3)
Totale casi: 168.808 (+892)
Tamponi: 3.069.858 (+27.829) –> si contano anche i tamponi rapidi
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 23.987 contagiati
• 457 morti
• 19.764 guariti
+8 terapie intensive | +48 ricoveri
354.982 tamponi
Tasso di positività: 6,8% (+0,0%)
8.765.085 dosi di vaccino somministrate in totale