COVID. IN SICILIA ALTRI 980 NUOVI CASI E 30 MORTI

Sono 980 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 30.150 tamponi processati.. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 30 e portano il totale...

A cura di Redazione 28 aprile 2021 17:53

