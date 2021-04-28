95047

COVID. IN SICILIA ALTRI 980 NUOVI CASI E 30 MORTI

28 aprile 2021 17:53
Sono 980  i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 30.150  tamponi processati.. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 30 e portano il totale a  5 368  Il numero degli attuali positivi è di 25.372, con decremento di 713  casi rispetto a ieri.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.222 in regime ordinario , 30 persone in meno rispetto ad ieri  , quelli nelle terapie intensive sono 172, quattro in piu' rispetto a ieri.

Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province:

  • Palermo: 64.304 (184)
  • Catania: 52.780 (441)
  • Messina: 24.324 (50)
  • Siracusa: 14.560 (33)
  • Trapani: 12.853 (25)
  • Ragusa: 11.184 (82)
  • Caltanissetta: 10.447 (68)
  • Agrigento: 10.341 (90)
  • Enna: 5.772 (7)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 13.385 contagiati
• 344 morti
• 18.416 guariti

-37 terapie intensive | -452 ricoveri

336.336 tamponi
Tasso di positività: 4,0% (+0,5%)

18.617.429 dosi di vaccino somministrate in totale

