95047

COVID. IN SICILIA AUMENTANO I POSITIVI, 782 POSITIVI E 12 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Rialzo dei casi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi mercoledì 17 marzo, in merito all’emergenza Coronavirus così come co...

A cura di Redazione Redazione
17 marzo 2021 17:22
COVID. IN SICILIA AUMENTANO I POSITIVI, 782 POSITIVI E 12 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE -
News
Condividi

Rialzo dei casi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi mercoledì 17 marzo, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI SICILIA

Attuali positivi: 14.965 (+189)
Deceduti: 4.383 (+12)
Dimessi/guariti: 143.362 (+581)

Ricoverati totali: 850 (+12)
Ricoverati in terapia intensiva: 116 (+3)

Totale casi: 162.710 (+782)
Tamponi: 2.848.185 (+26.527) anche i tamponi rapidi

DATI PER PROVINCIA

  • Catania: 43.852 (166)
  • Messina: 20.502 (25)
  • Siracusa: 11.313 (65)
  • Trapani: 10.922 (16)
  • Ragusa: 8.920 (42)
  • Caltanissetta: 7.527 (35)
  • Agrigento: 6.864 (35)
  • Enna: 4.599 (46)

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 23.059 contagiati
• 431 morti
• 19.716 guariti

+61 terapie intensive | +419 ricoveri

369.084 tamponi
Tasso di positività: 6,2% (+0,7%)

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047