COVID. IN SICILIA AUMENTANO I POSITIVI, 782 POSITIVI E 12 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Rialzo dei casi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi mercoledì 17 marzo, in merito all’emergenza Coronavirus così come co...
Rialzo dei casi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.
Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi mercoledì 17 marzo, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.
ECCO I DATI SICILIA
Attuali positivi: 14.965 (+189)
Deceduti: 4.383 (+12)
Dimessi/guariti: 143.362 (+581)
Ricoverati totali: 850 (+12)
Ricoverati in terapia intensiva: 116 (+3)
Totale casi: 162.710 (+782)
Tamponi: 2.848.185 (+26.527) anche i tamponi rapidi
DATI PER PROVINCIA
- Catania: 43.852 (166)
- Messina: 20.502 (25)
- Siracusa: 11.313 (65)
- Trapani: 10.922 (16)
- Ragusa: 8.920 (42)
- Caltanissetta: 7.527 (35)
- Agrigento: 6.864 (35)
- Enna: 4.599 (46)
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 23.059 contagiati
• 431 morti
• 19.716 guariti
+61 terapie intensive | +419 ricoveri
369.084 tamponi
Tasso di positività: 6,2% (+0,7%)