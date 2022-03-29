COVID IN SICILIA, BALZO IN DEI CONTAGI: 6.628 IN 24 ORE (1062 A CATANIA) E 31 MORTI

In netto aumento i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.628 su 37.411 tamponi processati e l'indice di positività sale al 17,7%. È quanto emerge dal bollettino del ministero d...

In netto aumento i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.628 su 37.411 tamponi processati e l'indice di positività sale al 17,7%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 900 i nuovi casi su 12.375 tamponi e il tasso di positività era al 7,3%. Sono 31 i decessi e 7.958 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+23 sul dato di ieri), in calo quelli in terapia intensiva (-2). La Sicilia è al settimo posto nella classifica per numero di casi.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.802 casi, Catania 1.062, Messina 999, Siracusa 623, Trapani 807, Ragusa 643, Caltanissetta 539, Agrigento 867, Enna 135.

Guardando i numeri nazionali sono 99.457 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 30.710. Le vittime sono invece 177, in aumento rispetto alle 95 di ieri.