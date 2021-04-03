COVID: IN SICILIA ISTITUITE ALTRE TRE ZONE ROSSE, SALGONO A 31 I COMUNI ‘BLINDATI’

Montallegro, in provincia di Agrigento, Sommatino, in provincia di Caltanissetta e Pietraperzia, in provincia di Enna,in aggiunta alle misure nazionali previste, dal 4 al 14 aprile, diventano zona ros...

Montallegro, in provincia di Agrigento, Sommatino, in provincia di Caltanissetta e Pietraperzia, in provincia di Enna,

in aggiunta alle misure nazionali previste, dal 4 al 14 aprile, diventano zona rossa.

Ai tre Comuni si applicano così le ulteriori misure restrittive previste dall'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Il provvedimento è stato adottato su richiesta del sindaco e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell'aumento di casi positivi al Covid.

Diventano, così, 31 le zone rosse sul territorio regionale.

Fino al 6 aprile: Ribera, Comitini, Racalmuto, Siculiana, Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino; Santa Maria di Licodia nel Catanese; Caltanissetta e Serradifalco nel Nisseno; Trabia, Caltavuturo, San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo; Acate e Scicli, nel Ragusano, Centuripe e Regalbuto, in provincia di Enna.

Fino al 14 aprile: Montallegro, Porto Empedocle, Santa Margherita di Belice, Lampedusa e Linosa nell’Agrigentino; Ventimiglia di Sicilia, Borgetto, Ciminna, Mezzojuso e Partinico in provincia di Palermo; Biancavilla nel Catanese; Francavilla di Sicilia e Gaggi in provincia di Messina; Priolo Gargallo in provincia di Siracusa. A questi si aggiunge Sommatino Mazzarino e Pietraperzia,nel Nisseno.