COVID: IN SICILIA L'INCIDENZA PIÙ ALTA, 109 OGNI 100MILA

Sono Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano e Calabria le Regioni e Province autonome che registrano questa settimana il valore più alto relativo all'incidenza dei casi di Covid-19 per 100mila abitant...

A cura di Redazione 17 settembre 2021 12:07

