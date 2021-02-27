COVID: IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE 518 NUOVI CASI E 21 MORTI

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, sabato 27 febbraio.Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della...

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, sabato 27 febbraio.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 518 e il totale da inizio epidemia sale così a 152.105.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 25.929 (si contano anche i tamponi rapidi).

Attualmente positive sono 25.771 persone. Ventuno nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 4.117.

I guariti ammontano invece a 122.217, 1.323 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 734 pazienti sono ricoverati con sintomi, 134 persone sono in terapia intensiva (+2).

Il dati dei nuovi positivi nelle nove province dell'Isola:

Palermo: 43.586 (203)

Catania: 41.692 (147)

Messina: 19.814 (31)

Trapani: 10.623 (16)

Siracusa: 10.566 (24)

Ragusa: 8.365 (26)

Caltanissetta: 6.942 (38)

Agrigento: 6.102 (19)

Enna: 4.415 (14)

DATI ITALIA

Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 febbraio: 18.916 nuovi casi, i morti sono 280

I tamponi giornalieri effettuati sono 323.047, compresi i test rapidi. La percentuale dei positivi è al 5,85%, ma il dato è influenzato dal conteggio dei tamponi antigienici che si sommano a quelli molecolari. Le vittime sono in totale 97.507, mentre le terapie intensive salgono a 2.216 (+22), con 163 ingressi nelle ultime 24 ore. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 2.907.825.