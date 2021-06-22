COVID: IN SICILIA OGGI 133 I NUOVI POSITIVI E SETTE I MORTI. PRIMA PER NUOVI CONTAGI E NUMERO DI DECESSI

Sono 133 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 85) su 13.310 tamponi processati, con una incidenza che risale allo 1,0%. La Regione è al primo posto in Ital...

Sono 133 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 85) su 13.310 tamponi processati, con una incidenza che risale allo 1,0%. La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono 7 e il totale dei morti è 5.945. Il numero degli attuali positivi è di 5.209 con una diminuzione di 300 casi. I guariti sono 426.

Negli ospedali i ricoverati sono 251, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 25, esattamente come nel bollettino di ieri.

La distribuzione di casi registrati per province vede: Palermo con 5 casi Catania 39, Messina 6, Siracusa 14, Trapani 21, Ragusa 5, Agrigento 17, Caltanissetta 12, Enna 14.

DATI ITALIA

Sono 835 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 22 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 31 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 192.882 tamponi, il tasso di positività è allo 0,4%. I pazienti ricoverati per covid sono 2.289 (-101). Sono 362 le persone in terapia intensiva, con 10 ingressi da ie