COVID, IN SICILIA OGGI TASSO POSITIVITÀ AL 19.8% E' IL PIÙ ALTO D'ITALIA

Sono 1.733 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 8.736 tamponi processati.Il tasso di positività, il rapporto cioè tra i test eseguiti e i casi accertati, è il 19,8%, il più alto in Italia.

Le vittime sono state 33 nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2..728 deceduti dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 41506 con un aumento di 1108 casi. In isolamento sono 40.033 con un amento di 1096 casi

Negli ospedali i ricoveri sono 1265, 9 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 208, 3 in più rispetto a ieri. I guariti sono 592

Questa invece la distribuzione dei nuovi positivi in Sicilia per provincia: 449 a Palermo, 460 a Catania, 287 a Messina, 130 a Trapani, 201 a Siracusa, 79 a Caltanissetta, 35 ad Agrigento, 64 a Ragusa e 28 ad Enna.

"Ci aspettiamo ancora per qualche settimana una crescita del contagio e, quindi, una fase di tensione per le strutture ospedaliere, territoriali e per le aree di emergenza". Lo dice l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, commentando gli ultimi dati dell'emergenza Covid in Sicilia dove si è raggiunto un tasso di positività del 19,8%, il più alto in Italia.

"Nei giorni scorsi - prosegue Razza - tutte le direzioni strategiche hanno ricevuto una nota dell'Assessorato con cui abbiamo richiamato ciascuno alla doverosa attenzione per questa fase e chiesto di verificare tutti gli step di programmazione".

"Oggi dalla nostra - sottolinea l'assessore - abbiamo il personale raddoppiato sul territorio, ma dobbiamo tenere molta alta l'attenzione e valutare se la curva diventa esponenziale.

La campagna vaccinale, intanto, ci ha visto completare in tutta la Sicilia le scorte, tenuto conto della prima fase di richiami che prudenzialmente è stata accantonata"

DATI ITALIA

Sono 18.627 i contagi di coronavirus in Italia resi noti oggi, 10 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 361 morti che portano il totale a 78.755 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid 19.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 18.627 contagiati

• 361 morti

• 11.174 guariti

+22 terapie intensive | +167 ricoveri

139.758 tamponi

Tasso di positività: 13,3% (+1,7%)

589.798 vaccinati totali