COVID, IN UNA SETTIMANA IL 3,3% DI REINFEZIONI SUL TOTALE DEI CASI. VARIANTE OMICRON DOMINANTE

Dal 24 agosto 2021 al 9 marzo 2022 sono stati segnalati 251.633 casi di reinfezione da SarsCoV2, pari al 3% del totale dei casi notificati. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati è del 3,3%, stabile rispetto alla settimana precedente. Più a rischio sono donne, giovani e sanitari. Lo evidenzia il Report esteso dell'Istituto superiore di sanità.

"Il dato che caratterizza questa ondata pandemica che vede la variante Omicron come dominante è proprio il dato delle reinfezioni, un fenomeno importante che ci deve portare a prudenza e attenzione", ha commentato il presidente Iss Silvio Brusaferro.