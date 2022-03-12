COVID, LA SICILIA DA LUNEDÌ 14 MARZO TORNERÀ ZONA BIANCA

La Sicilia, nonostante i numeri ancora alti, da lunedì 14 marzo passerà in zona bianca, insieme al altre 7 regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Toscana e Valle D’ A...

La Sicilia, nonostante i numeri ancora alti, da lunedì 14 marzo passerà in zona bianca, insieme al altre 7 regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Toscana e Valle D’ Aosta. Lo ha comunicato il ministero della Salute alla luce dei dati della Cabina di Regia. La scorsa settimana erano passate in area bianca Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento. Così sono soltanto 4 le regioni che rimangono in fascia gialla.

Dopo quattro settimane esatte in zona gialla, dunque, l’isola tornerà a non avere più restrizioni date dalla “colorazione” della regione, sebbene la maggior parte di queste fossero dirette ai non vaccinati.

La notizia è stata comunicata al termine della cabina di regia del governo, per il tramite del Ministro della Salute Roberto Speranza.

Resterennao le tradizionali regole circa l’utilizzo del Super Green Pass anche per i trasporti locali, per i bar, per i ristoranti, per i teatri e cinema. Tra 20 giorni esatti terminerà lo stato di emergenza dichiarato dal Governo centrale, che potrebbe portare alla cessazione dell’obbligo di mascherine anche al chiuso.

Gradualmente, entro l’estate, le restrizioni legate alla certificazione verde dovrebbero allentarsi.