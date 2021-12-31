COVID. LA SICILIA IN ZONA GIALLA DA LUNEDÌ 3 GENNAIO 2022. COSA CAMBIA

COVID. LA SICILIA IN ZONA GIALLA DA LUNEDÌ 3 GENNAIO 2022

La Regione Sicilia, nel comunicato del bollettino quotidiano riguardo i contagi, i ricoveri e i decessi covid-19, ha annunciato oggi anche il passaggio della Regione Sicilia dalla zona bianca alla zona gialla a partire dal prossimo 3 gennaio 2022.

È in arrivo l’ordinanza del Ministro della Salute. La scorsa settimana non ci sono stati cambi di colore e dunque a Liguria, Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, le Pa di Trento e Bolzano e la Calabria (gialle dalla settimana ancora precedente) si aggiungono le quattro che da lunedi cambiano fascia, portando ad 11 il totale delle regioni e province autonome gialle

COSA CAMBIA

Ma quali sono le novità? Quali sono i nuovi divieti e le nuove restrizioni all'orizzonte? Praticamente nessuno. Gli ultimi interventi dell'esecutivo in buona sostanza hanno cancellato le differenze tra le due zone. La differenza più grande era l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto: inizialmente prevista dalla zona gialla in poi, la misura è stata invece estesa a tutta Italia a partire dal giorno di Natale. L'introduzione del super green pass - che si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione dal covid - ha poi fatto sì che le differenze tra bianco e giallo divenissero molto sfumate, quasi nulle.

In giallo, come in bianco, è confermato l'obbligo del green pass - basta quello base per ora, ma dal 10 gennaio servirà il "super" - per i mezzi pubblici nelle città e per i mezzi a lunga percorrenza. Resta sempre possibile uscire dal proprio comune e dalla propria regione. Anche in giallo negozi e centri commerciali restano aperti sempre, senza nessun limite d'orario.

Per le consumazioni al bancone dei locali serve il super green pass sia in giallo che in bianca, per effetto dell'ultimo decreto. All'aperto al momento non è necessaria la certificazione verde, ma dal 10 gennaio servirà quella rafforzata. Anche in zona gialla per i tavoli al chiuso è necessario il super green pass e cade l'obbligo di far sedere massimo quattro persone al tavolo. Chiuse sia in zona gialla che in zona bianca le discoteche, almeno fino al 31 gennaio.