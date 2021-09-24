COVID, LA SICILIA IN ZONA GIALLA PER UN'ALTRA SETTIMANA

La Sicilia resta ancora in zona gialla ma inizia il percorso di 'rientro' in zona bianca. La regione, infatti, ha dati in miglioramento che, se consolidati, consentiranno il ritorno in zona bianca.Da...

Da lunedì prossimo, il 27 settembre, la situazione rimarrà invariata per ciò che riguarda i colori delle Regioni, non ci sarà nessun passaggio da una zona all'altra. I

La Sicilia è scesa sotto la soglia delle terapie intensive, fissata al 10%, con il 9,8% dei posti occupati in rianimazione, mentre negli altri due parametri decisionali è ancora sopra: l'incidenza è a 79,5 (sopra i 50 della zona gialla) e l'occupazione dell'area medica è al 15,4% (sopra al 15% dell'area gialla).

Per tornare in zona bianca, però, la Sicilia dovrà rimanere in questa situazione per altre due settimane.